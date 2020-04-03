「愚人節玩笑？」 安倍發布口罩在野黨不解

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安倍晉三首相日前宣布將對日本國內居民每戶發放2片布口罩，對此，2日之後朝野政黨批判聲浪接連不斷。由於該政策於1日發表，也有人表示「還以為是愚人節玩笑」。

立憲民主黨幹事長福山哲郎對記者團表示：「經濟政策方面的訊息傳達得太慢，光是口罩無法讓國民安心。」

國民民主黨代表玉木雄一郎面對記者採訪也強調：「我還以為是愚人節玩笑，有空發口罩不如發現金。」同黨參議院議員增子輝彥亦在推特上諷刺：「口罩該不會是首相朋友開的公司做的吧？寄到了之後得當成紀念品永久保存。」

共產黨委員長志位和夫也在記者會上批評：「醫療、照護現場都有口罩不足的情況，首相不提出具體解決方針，只說要發2片布口罩，讓人懷疑他是不是真的有意願解決問題。」

執政黨自民黨內也有批評聲浪。石破派的幹部便指出：「這政策簡直是民粹主義的化身，把這些錢拿來開發檢查套件，或是充實醫療設備還比較有用。」岸田派的中堅人士也表示：「這種事2～3週前就能做了，政府的應對太慢了。」

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