緊急事態將至？ 安倍晉三將下最後判斷

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4月5日，日本首相安倍晉三在首相官邸與厚生勞動大臣加藤勝信、經濟再生大臣西村康稔等人進行會談，討論新型冠狀病毒的因應對策。同日，東京都新增143名感染的確診病例，情況日益嚴重。政府內部傳出聲浪，認為基於新型流感對策特別措施法，無可避免地將宣布緊急狀態，也出現首相將於近日作出決定的看法。

若宣布緊急狀態，對象區域的知事將要求避免外出，並指示商業設施停止營業之外，也可能強制徵用土地以增設醫院。關於此點，政府相關人士表示，考慮到東京的新增確診病例，「（宣布）只是時間上的問題」。

官房長官菅義偉也參與了4月5日的首相官邸會議。會議後，勞動大臣加藤厚對記者團說明：「針對當下狀況進行了討論。」西村大臣也說：「向首相報告全國和東京的狀況，並進行確認。」

另一方面，西村大臣在參與官邸會議前，曾在富士電視臺的節目上被問到是否可能宣布緊急狀態，他對此表示「現在處於非常急迫的狀態」，更坦言：「若等到疫情出現爆發性感染（overshoot）之後才發布就太晚了，出現徵兆就要毫不猶豫地實行。」

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