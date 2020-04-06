東京都確診單日創新高 都內確診總數破千

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4月5日，東京都宣布新型冠狀病毒感染者新增143名確診病例，已經2天連續單日新增超過百名感染者，東京都內的感染者累計已達1033名。

根據東京都表示，143名之中未能確定感染途徑的有92名，約占新增全體的6成。東京都的單日新增確診病例直到3月中旬都還在數名～數十名左右徘徊，但3月25日急增為單日41名，之後持續維持單日新增數十名的高度水準，4月4日首次單日新增超過百名。

4月5日，東京都知事小池百合子以線上視訊的方式說明現在的情況，除了已設置1000個病床以因應新型冠狀病毒的治療需求，更表明從4月7日開始，東京都將徵用旅館，轉移目前入院治療的輕微症狀患者入住。

此外東京都也更正4月4日的118名新增確診病例為117名，表示是統計上的錯誤。

日本國內直到4月5日傍晚，除了東京都之外，千葉縣25名，神奈川縣15名，兵庫縣13名，福井縣和高知縣各7名等，各地以都會區為主也新增了許多確診病例。

同日，福井市的1位80多歲女性和名古屋市的1位男性死亡，包含遊輪「鑽石公主號」的乘客，死亡人數總計已達97名。



東京都實施外出自肅後，人煙稀少的新宿車站東口周遭（4月5日午後、東京都新宿區）



實施外出自肅後，人潮變少的JR秋葉原車站前（4月5日午後、東京都千代田區）

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