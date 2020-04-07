進入緊急狀態！ 東京都百貨大學暫時關閉

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伴隨新型冠狀病毒的感染擴散，為因應政府宣布進入緊急狀態，東京都在4月6日彙整了相關對應政策。原則上，除了遭疑發生群聚感染的夜店之外，要求百貨商場、大學和劇場停止營運，無論室內或戶外，同時也要求須自我約束，勿參加複數的人參與而有可能造成群聚狀態的活動。

根據東京都表示，正在與中央政府協調要求停業機構的實際業種。等到4月7日，中央宣布以東京都等區域為對象的緊急狀態之後，才會對業者提出停業要求。

另一方面，對於醫院、超市、大眾運輸交通工具和金融機構等生活必需設施和基礎設施，要求施行適當的預防感染措施後繼續營運。針對當地居民，原則上除了前往醫院和購買食材等維持生活所需的必要活動之外，再次要求切勿外出。現階段尚未決定將列為對象的區域和施行期間。

東京都知事小池百合子在4月6日晚間的記者會上說明，對應政策的「最主要目的在於守護健康」。請求東京都居民能理解「希望在生活和經濟的影響降至最小的狀態下，強烈請求東京都居民和業者的大力協助」。同時強調不會要求販售生活必需品的商店停業，希望「務必謹慎，切勿大量購買囤積物資」。



在記者會上接受訪問的東京都知事小池百合子（4月6日午後、東京都廳）

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