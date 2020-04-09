一天暴增500確診 日本肺炎風暴恐擴大

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日本國內在4月8日首次出現一日超過500例確診新型冠狀肺炎。之前最多的記錄為300多例。東京都(144例)、神奈川縣(67例)、埼玉縣(34例)都創下當日最高的記錄。

包含疑似爆發院內感染的永壽綜合醫院(台東區)3位住院患者在內，東京在8日有4人死亡，年齡為70~90多歲的男性與女性。埼玉縣內1名60歲男性死亡。大阪府的大阪市1名40多歲男性以及和泉式1名80多歲男性死亡。日本全國至4月8日為止，包含鑽石公主號乘客的死者總共有116名。

東京都內確診案例變化從4月5日143例，6日83例，到7日79例。而在8日144例中有95例為感染途徑不明。其中，都立多摩綜合醫療中心的護士也被確認感染。

東京都將7日的確診案例從80例修改為79例，累積確診數為1338例。

日本全國總計有37縣市在8日新增確診案例。除了東京都、神奈川縣、埼玉縣以外，大阪府增加了43例、千葉縣33例、福岡縣25例、愛知縣20例、兵庫縣19例、石川縣15例，北海道與京都都是10例。

石川縣金澤市內的醫院執勤醫師3人與住院中的女病患1人確定染疫。其中一位男醫師於3月下旬去岐阜縣出差時造訪了疑似有發生群聚感染的夜店。

另外福島縣有五人確診。4月7日、8日兩天合計5例確診的二本松郵局，有4名員工在出現發燒症狀後，還繼續在窗口接待客人處理郵局業務。

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