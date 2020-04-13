肺炎時期在家開伙！ 旅德日本師傅開發拉麵外帶包

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德國在新型冠狀病毒的肆虐之下，原則上禁止提供店內的飲食服務，許多餐廳因此暫時停業。面對嚴峻的經營環境，在德國西部的法蘭克福，有一位日籍老闆開始賣起了外帶拉麵，正面迎向逆境挑戰。

「無垢（むく）」這家餐廳開發了一套包含麵條、湯頭和配料的外帶組合，讓顧客可以在自己家中親手製作豚骨拉麵。店員以德語和日語錄製影片，實際展示如何煮麵與調配湯頭，並且上傳到網路上公開，絞盡腦汁要讓不熟悉拉麵的德國人，也能輕鬆煮出美味拉麵。

無垢從3月下旬以後，營業額比上個月同期減少一半，但藉由導入外帶菜單回穩腳步，客人並未減少太多。山梨縣出身的老闆山本真一表示：「由於禁止外出而失去許多生活樂趣的狀況下，希望能讓大家體驗到在自己家中成為大廚的新鮮感。」

山本先生目前雇用了13名員工，德國政府對於因為縮短工作時間而減少的收入，給予6成左右的補助。山本先生氣勢堅定地說：「政府給予的支援相當厚實充足，無論如何都希望能跨越這個危機。」



給顧客自行在家調理的外帶用拉麵包裝（4月5日、德國法蘭克福）



販售外帶拉麵料理包的餐廳「無垢」老闆山本真一（4月5日、德國法蘭克福）

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