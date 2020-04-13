肺炎日本確診破7000人 東京都連5日破100人

Newsfrom Japan

4月12日日本國內新冠肺炎確診數新增超過490例，累積確診數超過7000例。死亡人數為東京都2人，北海道、千葉縣、神奈川縣、愛知縣等各1人確認死亡，包含鑽石公主號郵輪的死者累積到了149人。

4月12日東京都都內新增166例確診，累計確診人數到達2068人。166例當中，有87例是中野江古田醫院(中野區)的患者、醫師及護士。該院在4月4日確認出有5名住院患者感染，並已停止接收外來患者和入院患者。推斷發生院內感染的的可能性極高。

在東京都新宿區「課後孩童廣場plus」幫忙的一名男性在4月11日確診。 現在正在對22名跟他有密切接觸的孩童做篩檢。

富山縣富山市的傳染病指定醫療機構富山市民醫院，新增7名住院患者、3名護士確診，與該院相關的確診人數達到16人。

福井縣福井市的指定醫療機構福井縣立醫院也出現一名護士感染確診。另外，在神戶市，4月11日一名確診案例是在神戶紅十字醫院內收治確診病患的大樓執勤的護士。



人潮稀疏的澀谷中央街。東京都內12日再有166人確診陽性，都內確診已經累積2000人（4月12日午後、澀谷區）

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