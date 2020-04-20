口罩持續被炒作？ 世界流通恐陷入爭奪戰

Newsfrom Japan

受到新型冠狀病毒的影響，口罩持續缺貨，藥妝店很難買到。另一方面，有許多攤販業者大量囤積口罩後，在熱鬧街道旁以1個100日幣的價格販售拋棄式口罩。比起以往感覺相當昂貴，但從他們口中可以得知，今後價格將持續高漲，則是現在無法避免的趨勢。

在關西地方街邊販賣口罩的業者，在4月上旬曾受到警察詢問，由於出示了進口證明便無事請回。法律禁止高價轉賣口罩，但若從製造商或大盤商進貨的口罩，其販賣即不受限制。

在街邊所販賣的不織布口罩價格，大多為1個100日幣左右，約為新型冠狀病毒感染擴散前的10倍。根據接受採訪的零售業者表示，在中國和東南亞製造的口罩，經由中間盤商進口，1個口罩的進貨價格，根據訂貨數量計算，訂越多越便宜，「一次訂25萬個口罩的話，1個35日幣，若只訂幾千個，1個大約50日幣」，「再加上進口關稅和人事相關費用，1個100日幣絕對不貴。」

時事通信拿到了大型貿易公司和中間盤商的進口證明，上面記載進貨價格的行情，1個口罩也介於35～60日幣之間。很難說100日幣的售價過於昂貴。

販賣口罩的業者提出質疑：「以這個價格要買多少個口罩都買得到，日本政府和零售商店為何不進貨販售？」更提到：「至今不戴口罩的歐美人士開始搶購，也聽說美國業者以數倍的價格大量收購中國產的口罩。進貨價格每日上漲，唯有日本想要用以往的價格進貨，根本不可能。」



攤車上自行販賣口罩的業者（相關人士提供、一部分影像作處理）

[Copyright The Jiji Press, Ltd.]