日官民攜手協力 自衛隊將前往協助肺炎患者

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由於新型冠狀病毒的感染擴散，派遣自衛隊出動救災，因應自治體的請求，支援輕症者在住宿設施隔離的療養生活，防衛省陸續派遣自衛隊出動，大約以1週為期。

災害派遣大多不會事先設定出動期間，但防衛省認為，若能徹底執行預防感染的措施，即使不用見到感染者，只要將食物運送至事先決定好的地點等等支援活動，非自衛隊員亦能執行。自衛隊員首次行動時，先教導自治體和民間人士如何穿脫防護服等等相關知識，也有部分目的在於，希望能在首次行動後，讓支援工作的業務步上軌道。

「生活支援和運送支援由自衛隊首先建立業務流程，然後希望能在1週內，順利地將業務交接出去。」在記者會上，日本防衛大臣河野太郎多次強調，派遣自衛隊的基本方針。自治體和民間可以進行的業務就委由他們辦理，這也是思考到希望能保存餘力，以面對感染大爆發或者大規模的自然災害。

自衛隊從3月下旬就在機場實施邊境管制對策，4月上旬之後，接受了來自北海道、宮城、東京、埼玉、神奈川、兵庫、高知、福岡等都道縣的請求，派遣自衛隊出動以因應新型冠狀病毒的疫情。其中，針對暫時待在旅館療養的無症狀・輕症者的生活支援等活動，以1週為期進行。

自衛隊員在現場指導自治體職員如何穿戴醫療防護衣、防護帽和醫療手套，以及脫下時如何防止感染等方法。此外在不同地區，如大阪和岡山兩府縣等地，以衛生教育支援的名義，傳授府縣職員和民間住宿設施的從業人員預防感染的相關知識。

收受輕症者的旅館由於安全管理上的理由，進行生活支援時不讓從業人員直接接觸病患。結果導致自治體職員不分晝夜都要親自從事支援工作。

某位自治體職員指出：「從要求災害派遣之前的協調階段開始，自衛隊方面的條件就是派遣活動設有期限。」更提到：「職員從平常辦公室的文書工作，突然要身著防護衣對應疫情。因為仍有感染風險，所以希望派遣期間結束後，自衛隊仍舊可以彈性支援。」

而防衛省幹部表示：「與自治體緊密合作之中，延長派遣期間，或者結束後若再次請求，也可以再次派遣出動。」



因應新型冠狀病毒，在機場強化邊境管制，教導防護衣穿脫要領的自衛隊員（身著防護衣模樣）＝3月下旬，位於東京首都圈的陸上自衛隊駐屯地（照片由防衛省提供）



以大阪府職員和民間住宿設施的從業人員為對象，進行新型冠狀病毒的預防感染講習會，女性自衛官（左）正在教導如何穿脫防護衣＝4月中旬、大阪市内（照片由防衛省提供）

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