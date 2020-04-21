日政府一律給10萬日圓政策 5月中可領錢

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日本總務省在4月20日發表，因應疫情的影響，將發給每人現金10萬圓(特別定額給付金)。包含外國人在內，只要在4月27日前有登錄到戶口名簿上就是給付的對象。為了避免群聚接觸，申請給付金的方式以郵寄申請書或是用身分證上網登錄為主。給付開始日期依照各縣市鄉鎮狀況做調整，總務長高市早苗在記者會上表示：「人口規模比較小的區域只要準備好的話，5月就可以開始給付了。」

給付金的申請由各戶的戶主統合申請。申請的人將銀行帳戶資料填入區公所寄來的申請書後，附上本人證明資料和帳戶資料影本寄回即可，不需承擔寄送費用。若是使用網路申請的話，只要到身分證系統的個人網頁「My Number Potal」去申請即可。給付金的申請期限從接收郵寄申請書開始的三個月內為止。不申請的人也可以選擇辭退。該戶若有人不希望接收給付金，只要在申請書上記載即可。

對於沒有住址無家可歸的人或是「網咖難民」，只要在4月27日前去任何一個區公所登記就可以拿到給付金。另外，日本總務省還針對沒有住在戶籍地的家暴受害者設置了安全的給付方案。

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