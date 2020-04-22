奧運延期都日本買單？ 日方抗議國際奧會刪除敘述

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國際奧運委員會（IOC）日前發表見解，宣稱日本已經同意負擔東奧延期至明年7月所產生的大部分額外經費，對此，東京奧運組織委員會於21日發表聲明表示：「此項見解超出了雙方同意的範圍，以這種形式引用安倍總理的名字，並不恰當。」東京奧組委要求IOC刪除該部分文字，IOC於同日進行刪除。

東奧額外經費估計攀升至數千億日圓規模，IOC於20日在官方網站上刊登：「安倍晉三首相根據2020年大會合約，已同意費用繼續由日本負擔」，而IOC負擔的經費為數億美元（數百億日圓）。

對此，東京奧組委強調：「3月24日安倍總理與國際奧委會巴赫主席達成延期共識的電話會談中，並未涉及關於費用負擔的部分」，認為這是該由IOC與日本繼續進行討論的問題。日本政府也於21日上午否定與IOC達成協議。

此外，針對國際廣播中心（IBC）預計設立的東京國際展示場（東京都江東區）所發表，因應東奧延期導致暫停租借給一般民眾的期間將大幅變更一事，東京奧組委發言人高谷正哲表示：「還不確定明年會不會使用，我們將顧及展示場的行程，持續進行交涉。」

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