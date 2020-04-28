疫情之下日本舉國自肅，外食餐飲業者從外帶尋求生機

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因應新型冠狀病毒的感染擴散，越來越多的外食餐飲業者加強外帶與宅配的服務。由於減少外食與外出，導致來店客數一落千丈，但另一方面，在家用餐的人卻增加不少。疫情未見緩和之中，餐飲業者於是決定開發新客層以尋找新的生機。

4月16日，日本政府擴大緊急狀態的範圍至全國，東京都等地要求晚上8點過後，餐飲店鋪停止營業，但宅配和外帶則不受限制，可以販賣至深夜。各家餐飲業的外帶業績良好，咖哩連鎖店壱番屋目前旗下店舖的營業額，與去年相比呈現衰退狀態，但宅配和外帶的業績成長約10%。

東京的Sukiya（すき家）表示「希望讓大家了解新吃法」（公關宣傳負責人所言），在網路上公開使用牛丼的創意料理製作方法。Skylark控股公司對於「Gusto（ガスト）」等自家餐飲品牌進行宅配和外帶服務約千家店舖，派出支援人員，針對大量點餐的需求，進行準備工作。

個人經營的餐飲店鋪也相繼投入相關服務。千葉市的餐酒館「Marble（マーブル）」從4月15日開始，提供日式炸雞便當的外帶與宅配服務。該店男性老闆（36）說：「這附近店家的客人都在減少之中」，而對居家辦公者的餐點需求寄與厚望。當然也有人認為：「無法在價格上與超市販賣的熟食競爭」（中華料理店），餐飲店鋪的困境似乎仍舊持續不停。



前往咖哩連鎖店「CoCo壱番屋」領取外帶便當的顧客，2020年4月9日，名古屋市內

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