東京新增72名確診病例　時隔13日降至百名以下──熊本出現新型狀病毒的二次感染者

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4月26日，東京都宣布新型冠狀病毒新增72名確診病例。從4月13日以來，單日的新增病例終於降至百名以下，已經時隔13天之久。

東京都的負責人員分析說：「或許是（外出自肅等等）防疫對策發揮了一定程度的效果吧。」另一方面，知事小池百合子在東京都的官方頻道上表示：「由於每天檢測數不同，送入的檢體在減少當中，現在絕對還不能大意」，講求持續貫徹防疫對策的必要性。

東京在4月17日單日新增目前最多的確診病例201名，其後每天也持續新增百名以上的確診病例，目前累計感染者共3908名，死者總計100名。

4月26日，日本國內包含東京，共新增210名的確診陽性感染者。感染者累計已超過13400名。

千葉新增死者4名，群馬和大阪各新增2名死者，7個府縣共計12名，若納入遊輪旅客，死亡人數總計為385名。

熊本縣發現有一位曾檢測為陽性的20多歲女性學生，她在4月9日康復出院後，與50多歲的1名同住家人再次確診感染。該學生在自家進行健康觀察，但從4月17日之後，感到倦怠、喪失味覺和嗅覺，4月26日接受PCR檢測後再度呈現陽性。

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