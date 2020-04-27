夏季全國高校綜合體育大會首次停辦　將會影響甲子園比賽──全國高校體育聯盟

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4月26日日本的全國高等學校體育聯盟（全國高體聯）召開線上臨時理事會，由於新型冠狀病毒的高度感染風險，無法確保安全起見，8月原本預定從東北到九州共21縣府，在各地分散舉辦的全國高校綜合體育大會（高校總體），決定停辦。自1963年起，每年都會舉辦的大會，今年首次停辦。根據相關人士表示，與會者全體一致決定停辦。

今年停辦高校綜合體育大會的決定，有可能會影響日本高校野球聯盟（高野連），決定是否舉辦同期間預訂在甲子園球場舉行的全國高校野球選手權比賽。日本中學校體育聯盟（中體連）也預訂在本月底發表，將停辦原本預定在8月舉行的全國中學校體育大會（全中大會）。

今年的全國高校綜合體育大會原本預定在8月10～24日舉行，總計有30種競技共3萬名以上的選手及相關人士共襄盛舉。由於新型冠狀病毒的感染擴散，以及政府宣布進入緊急狀態，各地學校的體育社團活動全部暫停。而兼作預賽的地方賽事也相繼停辦，因而難以選拔隊伍參與後續賽事，此外在無法保證充足練習時間的狀況之下，若繼續舉辦大會，恐將發生事故。由於延期會影響學業，也很難將大會移至暑假之後舉辦。



全國高校綜合體育大會開幕儀式，2017年7月28日，山形縣天童市

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