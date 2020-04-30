黃金週正式開始 自肅氛圍下 各地冷清、戒備森嚴

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新型冠狀病毒持續擴大感染，在這之中，日本黃金週於29日正式展開。許多人擔心自肅氛圍趨緩，觀光、返鄉導致疫情擴大，各地車站與機場、觀光地區紛紛開始對來往群眾量體溫，並派出巡邏隊宣導，呼籲民眾避免不必要的外出。

連假中往沖繩縣的機票預約數量一度破6萬張，但在沖繩縣知事要求民眾不要前往之後，機票預約大多取消，29日的那霸機場相當冷清。機場內旅客絕大多數都是因就醫或出差不得已而前來，但仍有來自愛知縣的50多歲男性上班族表示：「反正工作也放假，就和妻子一起來觀光散心。」機場入境處也放置紅外線熱像儀，由機場員工監控旅客體溫。

新幹線乘客與往年相比亦大幅減少，東北新幹線甚至出現自由座乘車率0%的列車。JR名古屋車站從29日開始，由戴著口罩與防護面罩的愛知縣政府員工對往來乘客實施自願性體溫測量，並發傳單呼籲民眾配合自肅，避免不必要的外出。

29日這天在1小時內便測量了46人的體溫，沒有人出現37.5度以上的發燒症狀。因調職而從福岡市前來的男性上班族（28歲）表示：「被要求量體溫時有點嚇到，不過幸好沒有發燒。」前往雙親住處照看父母後返回名古屋的主婦有村加代子（59歲）表示：「我覺得測量乘客體溫是個很好的措施。」

負責高速公路營運的各公司也對原先預定由29日實施至5月6日的假日折扣措施進行停辦，並要求休息站等各店鋪協助暫時停止營業。長野縣實施「信州觀光休息中」宣傳活動，並於JR輕井澤站等9處車站設置告示牌，要求民眾避免外出，除呼籲民眾暫緩返鄉外，也連續數日在善光寺、松本城等觀光景點設置巡邏隊，呼籲民眾不要外出。



在沖繩縣知事要求民眾不要前往之後，那霸機場許多班機紛紛取消，幾乎看不到觀光客身影。（29日下午，那霸市）



JR名古屋站新幹線剪票口外，工作人員測量旅客體溫。（29日上午，名古屋市中村區）

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