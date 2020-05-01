日天皇即位1年　對肺炎疫情表示擔憂

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5月1日，天皇陛下即位屆滿1年，「即位之禮」、「大嘗祭」等一連串即位相關儀式平安落幕，正在療養身體的皇后也維持良好健康狀態，出席所有儀式。最近受新冠疫情影響，大多數公務被迫延期或取消，兩位陛下對持續擴大感染的現況深感憂心，祈求疫情能早日落幕。

天皇陛下在去年5月1日「即位後朝見之儀」曾宣誓，將「體恤民心，遵照憲法，盡好國家象徵的職責」。同月27日，美國總統川普夫妻訪問日本，為天皇即位後首位國賓，席間皇后與兩位國賓談笑風生，沒有穿插口譯。

6月，天皇於愛知縣參加全國植樹祭，為即位後首次地方訪問，9月亦出席了全國豐饒海洋創造大會、國民文化祭、國民體育大會開幕典禮等。這4場主要地方節慶，皇后也全程參與。

10月22日舉行「即位禮正殿之儀」，向國內外宣告天皇即位，共有191個國家與國際組織派代表出席。11月「祝賀御列之儀」遊行，以及皇居前廣場舉辦的「國民祭典」上，亦可見到皇后潸然淚下的一幕。

出生於戰後，於今年2月迎接60歲還曆的天皇陛下也繼承了上皇陛下的公務。去年8月15日的全國戰歿者追悼典禮致詞時，他也承襲了上皇所使用的「深切反省」此一語句。10月，強颱哈吉貝重創宮城、福島兩縣，天皇亦於12月進行當天來回的慰問行程，行程中為了不對當地造成驚擾，移動時使用自衛隊直升機，承襲「平成流」的慰問方式。

然而，在新冠疫情持續擴大之中，天皇活動亦大幅減少。除天皇誕辰的一般民眾參賀取消外，英國國是訪問，以及由天皇擔任名譽總裁的東京奧運會、帕運會也陸續延期。3月從學習院女子高中部畢業的長子愛女，其升學的學習院大學入學典禮也遭到取消。兩位陛下對當前事態憂心忡忡，多次聽取專家意見，以圖掌握現況。



新年一般參賀時，向群眾揮手的天皇陛下與皇后陛下（1月2日，皇居）

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