新冠病毒／「在家工作壓力大，丈夫家暴」　家暴、兒虐問題嚴重

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「在家工作的壓力導致丈夫進行家暴」。新型冠狀病毒擴大感染，企業實施在家工作，學校也陸續停課，民眾長期待在家中，遂使家庭暴力與兒童虐待受害者諮詢件數增加。支援團體擔憂，認為家暴與兒虐問題正日益嚴重。

「BOND Project」為對10多歲至20多歲的女性提供援助的支援團體，日前有位20多歲出頭的女性向該團體尋求協助。該位女性平時便常遭受同居男性拳打腳踢的暴力行為，在男性開始在家工作之後，暴力行為因而加劇，時間也變得更長。由於男性幾乎整天都在家中度過，女性受到監視，也難以逃脫。

另一名尋求協助的，是10多歲的女性。她從以前便受到雙親虐待，以前還有學校可去，回家時間較晚，和父母較少碰面，因此情況尚可忍受；但從學校停課之後，在家時間變長，該女性便時常受到來自雙親的言語暴力攻擊。女性向該支援團體表示，她無處可逃，只得提心吊膽地在家度過每一日。

過去，東日本大震災與環球金融海嘯之後，家暴問題也有轉為嚴重的趨勢。民間庇護所「女性之家HELP」員工表示：「當人們內心焦躁、深感無力時，就可能會對家人施加暴力。在鋪天蓋的不安襲來，超過個人情緒所能忍受時，每個人身上都有可能發生。」

內閣府表示，各地地方政府匯報的諮詢案件數量尚未出現變化，然而支援團體認為：「在家中有配偶或小孩的情況下，許多受害者會難以打電話求助。」內閣府開設能以電子郵件或網路聊天形式諮詢的「DV相談+」服務，呼籲民眾有需要便可以進行諮詢。



內閣府開設的「DV相談+」首頁

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