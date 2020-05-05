日本總務省公布：兒童人口連續39年減少，僅有1512萬人，創下歷史新低

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日本總務省配合4月4日兒童節，公布15歲以下兒童的推估人數為1512萬（截至今年4月1日為止），比起去年減少20萬人，連續39年下降，從可以進行比較的1950年以來，這個數字刷新了最低紀錄。 東京是日本唯一兒童人口增加的地區，再次凸顯出少子化的嚴重現象。

推估人口分別為男性774萬和女性738萬。兒童佔總人口的比例為12.0%，連續46年減少。

在每3歲的年齡區段中，12-14歲的人口最多，高達321萬。年紀越小，人口也越少。9-11歲的人口為318萬，6-8歲的人口為304萬，3-5歲的人口為293萬，0-2歲的人口僅有275萬。

從各地區的兒童人口來看（截至2019年10月1日為止），東京都的兒童人口比起前一年增加了3千人，達到155.3萬。其他超過100萬兒童人口的城市為神奈川和大阪。

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