因應緊急狀態宣言的延長，日本大相撲取消夏季競賽，繼八百長問題後第3次取消

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4月4日，日本相撲協會宣布取消大相撲的夏季競賽（原定5月24日在東京兩國國技館開賽）。日本為了預防新型冠狀病毒的感染擴散而宣布進入緊急狀態，目前延長至5月31日，因此日本相撲協會採取此應對措施。而在相撲界，高田川親方（前關脇安芸乃島）和十兩白鷹山等人感染了新型冠狀病毒。4月27日公布的夏季競賽排名則維持不變。

繼1946年的夏季競賽和2011年的春季競賽──前者由於遭戰火波及的舊國技館修建時間延遲，後者因為八百長問題而導致相撲界人心惶惶──之後，這次是大相撲第3次取消競賽。

日本相撲協會的理事長八角（前橫綱北勝海）表示：「非常遺憾必須推遲讓大家欣賞大相撲競賽的日子，今後將努力著手進行相關工作，讓大家在舉辦比賽的那一刻，可以享受精彩緊湊的賽事。」

名古屋競賽延期2週，預定在7月19日開幕，為了減少相撲協會人員往來移動和長期停留導致感染病毒的風險，以「特別競賽」的方式，變更場地至東京的兩國國技館，舉辦沒有現場觀眾的比賽。同時也宣布取消秋季巡迴賽事。

日本相撲協會3月舉辦了沒有現場觀眾的春季競賽。當初預定在5月10日揭開序幕的夏季競賽延期2週，施行預防感染措施，摸索可能的舉辦方式。練習活動被視為不必要非緊急的外出與接觸，因此要求各相撲部屋盡量減少練習，但仍出現確診病例，受到新型冠狀病毒的種種影響，舉辦競賽困難重重。

根據相關人士表示，八角理事長等協會的執行幹部曾在4月30日進行協商，將依據政府的請求，確定是否可以舉辦夏季競賽。若政府延長緊急狀態，將朝著取消競賽的方向進行討論。



大相撲春季競賽的千秋樂（最終日），日本相撲協會的八角理事長向眾人問候（中央），2020年3月22日，大阪府立體育會館

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