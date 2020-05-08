日本厚生勞動省認可「瑞德西韋」藥物　因應新冠疫情適用「特例」

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日本厚生勞動省7日按「特例認可」方式，對新型冠狀病毒感染症可能療藥之一的抗病毒藥物「瑞德西韋」進行了認可。「特例認可」允許政府在緊急時能簡化查驗手續。7日當天，該省於藥事食品衛生審議會部會通過之後，由厚生勞動大臣加藤勝信進行認可。這是國內第一款新冠病毒治療藥物，僅限投與重症患者，估計月內便能開始用在醫療現場。

加藤勝信於認可後接受記者採訪時表示：「希望這藥物能幫助重症患者改善與恢復病情，我們會努力獲取所需的量，盡早送到醫療機關手上。」

瑞德西韋由美國吉利德科學公司開發，原先目的是為了治療伊波拉出血熱，但在臨床試驗上發現對新冠病毒感染者亦具一定療效。厚勞省日前表示，只要該藥物滿足在海外受到認可等條件，就能適用縮短查驗手續的特例認可制度，於是吉利德科學公司便於4日對厚勞省提出藥物查驗申請。

厚勞省認為瑞德西韋可望對重症患者產生療效，同時因為數量有限，僅限投與需要人工呼吸器的重症患者。也有人指出，該藥可能產生急性腎損傷、肝功能障礙、低血壓等副作用。



抗病毒藥物「瑞德西韋」（法新社、時事通信社）

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