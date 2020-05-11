日本地方議會防肺炎 擬移師體育館或網路舉辦

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面臨新型冠狀病毒的感染擴散，大多長時間在室內審議案件的地方自治體議會，將確實執行避免「3密」──密閉空間、密集群聚、密切接觸──的因應措施。除了將座位間隔開來之外，也嘗試在體育場館召開議會。日本總務省亦告知認可一部份的會議可在線上召開，地方議會的樣貌似乎有所改變。

目前許多自治體召開臨時會，正在審議新型冠狀病毒對策相關經費的追加預算案。靜岡縣議會嘗試將議員們分為兩組，另開會議室，讓議員透過螢幕參與會議。雖然提案和表決時，全部議員都會進入議場，但進行討論時，一半的議員則移動到另一個房間。議會的營運委員長山根田鶴子指出：「議員呼籲市民要避免3密，所以自己可不能在3密的狀態下參與會議。」她也表示：「議會營運非常順利。」

在兵庫縣議會上，以每個議場座位之間空出一個座位的方式就座，沒有座位的議員們則使用其他的會議桌椅，進行了總計2個小時半的審議。某位縣議員苦笑地說：「雖然坐得不太舒服，但也沒辦法，新型冠狀病毒疫情的影響居然出現在這種地方。」而該縣議長長岡壯壽表示：「可以確實執行真是太好了，因為抱有危機感，會議上的討論也變得更加積極踴躍。」

而津市的議會則改在暫時對外關閉的室內綜合體育館裡舉辦。在面積約2個籃球場大小的體育館內排列桌椅，市議員和市長等人共計49人出席，審議修正預算案。根據該市議會事務局表示，在各種新型冠狀病毒因應措施之中，變更舉辦場所的做法，在日本國內算是相當稀少。

在各地議會如此因應疫情之際，日本總務省在日期為4月30日的通知上，告知各地都道縣府僅認可線上召開議會的委員會。根據日本地方自治法，出席正式大會「必須親自進入議場」，因此不在認可的範圍之內。大阪市議會則修改相關規定，正在進行調整，或許可以適用於5月14日即將召開的例會。該市1名議員表示：「議會呼籲民間出勤自肅，但自己卻沒有實踐（自肅），這樣觀感不佳。」



兵庫縣議會上議員坐在以空位間隔開來的座位＝4月24日，神戶市中央區



在室內綜合體育館召開臨時會的津市議會＝5月1日（照片由津市提供）

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