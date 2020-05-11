解除緊急狀態？日本大臣認為34個縣「有機會」

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經濟再生大臣西村康稔在5月10日的記者會上，針對14日將判斷是否解除一部分的緊急狀態一事，表示除了尚有感染擴散疑慮的特定警戒區域之外，其他34個縣「大多都已經見到解除的曙光」。而對於被指定為特定警戒都道縣府的茨城和岐阜兩縣，西村則說：「因爲感染者正在大量減少之中，也有可能視情況解除緊急狀態。」

對於34個縣的新型冠狀病毒感染狀態，西村大臣指出：「許多縣已經連續2週都是零（新增確診病例），1週內沒有新增確診病例的縣更多」，表示已漸漸具備解除緊急狀態的條件。

在此記者會之前，西村大臣曾經在NHK的節目上舉出「每週新增確診病例低於某個數目」，作為判斷解除緊急狀態時的數據基準。他更表示非常重視PCR檢測的整備狀況等監控感染體制，以及醫療支援體系是否完備。

此外，西村大臣也在記者會上提到，若解除緊急狀態，將修訂新型冠狀病毒對策的基本因應方針，並明確表示正在思考放寬舉辦大規模活動和橫跨都道縣府的移動。他強調：「希望疫情能在5月之內結束，而在結束之前，我將戮力守護大家的事業、工作和生活。」

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