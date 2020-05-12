日本職棒首次取消明星賽 開幕或延到6月中下旬

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受到新型冠狀病毒的感染擴散所影響，日本職棒延期開幕，而5月11日也決定取消原本預定7月19日在福岡巨蛋（福岡PayPayドーム）以及7月20日在名古屋巨蛋（ナゴヤドーム）舉行的明星賽。這是史上首次取消自1951年起就開始舉辦的棒球盛宴，今年原本是迎接連續舉辦第70年的賽季。

5月11日，日本棒球機構（NPB）召開12球團代表大會，其後在線上記者會中，日職會長齊藤惇表示，由於日本職棒延後開幕，「不知該如何選拔」參加明星賽的選手。明星賽從分為中央聯盟和太平洋聯盟的雙聯盟制度的翌年開辦，直至去年為止，對戰成績為太平洋聯盟85勝79敗11平。

而原本預定在7月13日舉辦以年輕選手為對象的Fresh明星賽（二軍明星賽，松山中央公園棒球場＝坊っちゃんスタジアム），亦宣告取消停辦。

5月11日，NPB和日本職業足球J.League共同設立的「新型冠狀病毒對策聯絡會議」在線上召開第7次的會議，獲得感染症專家團隊的意見表示，「在宣布延長緊急狀態的情況之下，難以決定舉辦（正式比賽）的賽程」。

因此，12球團雖未預定球季開幕的日期，會長齊藤則表示：「大家一致將開賽的目標放在6月中旬到下旬。」即使順利開幕進行比賽，目前預定不開放觀眾入場。下次的新型冠狀病毒對策聯絡會議和12球團代表會議，預定將在5月22日召開。



昨去年明星賽時，開賽之前中央聯盟全體選手的列隊景象＝2019年7月12日，東京巨蛋



在線上記者會宣布取消今年明星賽的日本職棒會長齊藤惇＝5月11日（取自ZOOM）

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