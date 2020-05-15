緊急事態宣言解除標準為「疫情擴大前的水準」　專家會議：每10萬人確診人數0.5人

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討論新冠病毒對策的政府專家會議（主席為國立感染症研究所所長脇田隆字）14日針對解除緊急事態宣言的確診人數標準表示，「以東京為例，就是要恢復到疫情擴大前的3月上、中旬的水準」，認為當時尚能充分實施群聚感染對策。該標準也寫進了當天發布的建言之中。

專家會議也建議，將全國按照疫情狀況分為3個等級，其中已解除宣言的39縣屬3個等級中傳染風險最低的「感染觀察」地區。

政府公布，解除緊急事態宣言的疫情標準為「最近1週內，每10萬人確診人數在0.5人以下」，認為達到這個水準，政府就能在各地對群聚感染進行有效追蹤，藉以防止第二次疫情擴大。專家會議也提出了其它標準與條件，例如：最近1週內的新增確診人數需低於前1週、醫療體制未出現緊繃狀態、已具備足以防止疫情再次擴大的PCR檢驗體制等。

14日晚間的記者會上，專家會議副主席尾身茂強調：「許多國家在防疫措施緩和後，立刻便發生了群聚感染。在宣言解除後，戴口罩、多洗手、避開『三密』這些措施依舊重要。」

專家會議認為各都道府縣有必要因應各自疫情採取不同措施，建議在現有的「特定警戒」之外，增加「注意擴大感染」、「感染觀察」，成為3個等級。在「特定警戒」的區域內，人與人需持續減少8成與人接觸的機會，並避免參加活動、進出演唱會會場等設施。公園和圖書館等設施只要採取防疫對策，便可開放。

「注意擴大感染」區域的新增確診人數約為「特定警戒」的一半，這些區域需徹底遵守日前公布的「新生活樣式」，並避免在不必要的情況下前往其它都道府縣。「感染觀察」則是指雖有一定確診人數，但不屬於「注意擴大感染」的區域。「感染觀察」區域可在區域間來往，也可舉辦參加者在100人以下的小規模活動，但「前提是需採取基本防疫措施，如確保彼此距離等等」。



新型冠狀病毒傳染症對策專家會議副主席尾身茂在記者會上發言（14日晚，厚生勞動省）

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