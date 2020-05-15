日本39縣解除緊急事態宣言　東京、大阪維持　安倍晉三：回歸新的日常生活

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日本政府14日在首相官邸召開新型冠狀病毒傳染症對策總部會議，解除了39縣的緊急事態宣言，其中包括被指定為「特定警戒都道府縣」的茨城、石川、岐阜、愛知、福岡5縣。首相安倍晉三在記者會上說明解除宣言的標準，並表示東京、大阪等8都道府縣，會在21日重新判斷能否解除宣言。安倍表示要「回歸至新冠病毒時代的新型日常生活」，呼籲39縣在階段性重啟社會、經濟活動之時，也應留意疫情擴大。

這是緊急事態宣言的首度解除，但東京都、大阪府，以及六個特定警戒都道府縣：北海道、埼玉縣、千葉縣、神奈川縣、京都府、兵庫縣，則不在解除之列。日前發生醫院群聚感染的愛媛縣則為「有條件解除」，視今後調查結果，可能會修正措施。

安倍於記者會上說明，解除宣言的標準包括：一、新增確診人數有減少趨勢；二、最近1週內每10萬人確診人數在0.5人以下。政府會根據這些指標進行綜合判斷。安倍強調，滿足上述標準的39縣內，業者可以參考80多個業界各自整理出的防疫守則，「重新正式開始營業」。

但安倍也表示，「重新正式營業恐會增加傳染風險，不排除將有需要發布第二次緊急事態宣言」，要求業者及民眾要採取防疫對策。具體對策有三點：一、階段性地回歸日常生活；二、繼續在家工作，或是錯開通勤時間；三、避免出入酒吧、卡拉OK等處，以防止「三密」。

安倍表示，將會利用13日通過藥物核可的抗原檢驗組，「在數量上與速度上皆強化檢驗體制」，對於日本製的抗流感藥物「法匹拉韋」等也將盡早核可，安倍強調：「希望早日確立有效療法。」



在新型冠狀病毒傳染症對策總部上發言的首相安倍晉三（14日下午，首相官邸）



決議39縣解除緊急事態宣言前，召開記者會的首相安倍晉三（14日下午，首相官邸）

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