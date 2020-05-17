經團聯提預防感染準則　減少通勤次數、考慮週休3日

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日本經濟團體聯合會（經團聯）於14日發表了新冠病毒預防感染對策準則，希望在政府部分解除緊急事態宣言的同時，提供企業採取防疫措施、重啟事業活動的參考。該準則預計長期適用至療法確立、疫苗開發為止。準則內提到，為減少通勤時的感染風險，呼籲企業除在家工作及錯開出勤時間外，也著手檢討週休3日制度。

該準則要求企業「採取適當對策，體認到各個職場的對策將能有效防止整個社會的疫情擴大」。除建構適當體制以保護全體員工（含派遣、外包工）免於感染外，也要求積極貢獻，如透過資訊提供與共享，來預防來往客戶、醫療關係人員等擴大感染。

具體上，經團聯提出「辦公室用」與「製造現場用」2種感染預防對策。準則提到，為了降低通勤次數、減輕公共交通機關擁擠情況，企業可以考慮引進各種不同的工作型態，包括週休3日制。若是可能，也能認可員工自行開車通勤。

在職場環境部分，準則舉例：「人與人需保持一定距離，以2公尺為標準」、「工作時需戴口罩」、「鼓勵線上開會」等。在確保員工健康部分，則建議徹底落實上班前量體溫。對於曾因發燒症狀居家療養的員工的復班準則，原本提案在症狀改善之後最少需觀察48小時後再行上班，後經聽取專家意見，改為72小時。

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