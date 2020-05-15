日本緊急事態宣言　大阪府達成自訂標準，階段性解除歇業要求

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大阪府政府於14日決議，大阪府已連續7日達成自訂指標「大阪模型」，因此將分階段解除因應新冠疫情發布的歇業要求。劇場、電影院等多樣設施將可重啟營業，樓地板面積在1,000平方公尺以下的柏青哥店亦會解除歇業要求。中央政府對大阪府發布的緊急事態宣言並未解除，大阪府政府是在自行判斷的情況下重啟經濟活動。該決議從16日0時生效。

大阪府政府在14日晚間召開的對策總部會議上做成上述決議，會後大阪府知事吉村洋文對記者表示：「我們付出了許多代價才總算走到了這一步，今後將是設法與病毒共存的新階段。」

解除歇業要求的有：劇場、電影院、大學等教育設施、博物館、美術館、圖書館、商業設施等。大阪府政府也與即將在15日決定方針的兵庫縣、京都府政府統一步調。

居酒屋等飲食店，此前營業時間限制為早晨5點至晚間8點，今後將延長至晚間10點；原限制晚間7點之後不得提供酒飲，也將延長至晚間9點。

另一方面，對於曾發生群聚感染的演唱會會場（live house），以及具接待性質的夜間飲食店，則持續要求歇業。大阪府政府要求府民不要前往其它縣，各種活動無論場地、規模為何，也需維持停辦。



大阪通天閣（圖左，大阪市浪速區）與太陽塔（圖右，大阪府吹田市）亮綠燈，代表大阪府政府解除歇業要求（14日晚）



新冠病毒對策總部會後，大阪府知事吉村洋文召開記者會（14日晚，大阪府廳）

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