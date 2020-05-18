肺炎宅在家 日本刮起手作點心風潮

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由於新型冠狀病毒的感染擴散，持續自我約束減少外出的狀況之下，鬆餅粉和高筋麵粉等麵粉類製品持續缺貨。這是因為不僅能促進家人之間的交流，也能享受咖啡館的氣氛，目前正流行在家自己動手烤麵包或者製作甜點。由於「麵粉庫存相當充足」，農林水產省和業界團體呼籲社會大眾，冷靜地等待店家進貨。

食譜搜尋網站kurashiru（クラシル）在日本政府宣布緊急狀態擴大至全國之後，甜點食譜的搜尋數量就開始增加。該網站負責人員表示，「或許是生活上持續自我約束而感到疲累，人們轉為開始享受食物料理的諸多樂趣」。

「富澤商店」是一家製作甜點和麵包的材料專門店，廣獲女性顧客歡迎，該店從3月下旬開始，高筋麵粉、奶油和酵母等製作麵包的材料成為暢銷商品，日本國產麵粉的大容量促銷組比起前一年的同時期，營業額也上升接近5倍。由於預計配送將會延遲，因此在4月21日限制顧客的訂購數量。

根據農林水產省表示，家庭用麵粉的需求從3月開始上升，之後從東京都中心區域的零售商店開始，高筋麵粉和鬆餅粉呈現缺貨狀態。而進入4月，麵粉缺貨更加嚴重，大型網路交易平台Mercari上，刊登麵粉製品的銷售訊息開始增加。該公司決定「採取刪除明顯過於高價的商品銷售訊息」，作為因應措施。

農林水產省的負責人員強調：「目前只是因爲需求激增，而導致供給的速度一時無法追上而已，麵粉的庫存數量完全沒有問題。」



陳列架上鬆餅粉等麵粉類商品缺貨中（5月14日，神奈川縣內）

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