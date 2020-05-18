五月結束緊急狀態？ 日官方：「靠大家自我約束」

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為預防新型冠狀病毒的感染擴散，已指定8個都道縣府為緊急狀態宣言的實施區域，5月17日，經濟再生大臣西村康稔在記者會上對這些區域表示：「必須考慮到將會有第2波（的感染），希望大家勿鬆懈，在各個層面都能自我約束」，目標朝向5月之內可以真正實現緊急狀態的解除，再次呼籲社會大眾同心協力進行防疫工作。

2020年度第2次預算修正草案裡，追加了新型冠狀病毒的因應對策，西村大臣對於該修正案的規模大小表示：「希望能以此修正預算守護日本經濟度過難關。」

日本首相安倍晉三在同日下午與西村等人在首相官邸進行會談，討論新型冠狀病毒相關因應措施的狀況，也聽取了疫情報告顯示，即使8個都道縣府的緊急狀態仍在持續之中，人潮卻已經恢復以往水準。

經濟再生大臣西村在記者會上表示，5月21日將再次判斷是否可以解除緊急狀態，那時必須依據確診病例的變化趨勢以及PCR檢測的準備狀況，「聽取專家的意見後，再做出適當的判斷」。

而對於已經解除緊急狀態的39個縣，他也請求「避免一下子就回復原本的經濟活動」。在解除緊急狀態的不同縣之間移動，以及附有接待陪侍服務的飲食場所重啓營業等活動，要求在5月之內「能夠審慎以對」。

另一方面，對於第2次修正預算草案，日本政府將以5月27日為期進行審定。西村大臣表示將討論房租補助政策和雇用補助津貼等具體的擴大補助方案。



在記者會發言的日本經濟再生大臣西村康稔（5月17日午後、東京永田町）

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