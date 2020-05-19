肺炎風險下 解除入境 展開國際交流都成感染問題

Newsfrom Japan

因應新型冠狀病毒的感染擴散，日本宣布進入緊急狀態，期限到本月底還有兩週，日本政府為了抑止感染而採取禁止入境等邊境管制措施，目前正面臨如何重新開放的重要問題。重建受創的日本經濟，再次開放對外交流是當務之急，但同時也伴隨著新增病例從境外流入的風險。日本政府被迫採取艱難的對策。

5月15日，日本外務大臣茂木敏充在記者會上針對放寬邊境管制表示：「若要再次開放出入境，首先日本的疫情必須減緩，某些國家曾出現第2波感染，希望能統整思考各種資訊後再進行討論。」而對於開放的優先順序，他指出入境人士的專業領域、對象國依賴日本經濟的程度，以及該國對日本的邊境管制狀況等等，都將成為判斷考慮的因素。

日本以貿易立國，將訪日的外國旅客（inbound）置於成長戰略的核心，今年更宣布東京奧運和帕運延期至明年7～9月舉辦，對日本來說，儘早重新開放對外交流是個無法迴避的重要議題。政府相關人士焦躁地表示：「總不能一直鎖國下去。」

與日本經濟深度連結的近鄰諸國，也已經出現要求入境的請求。根據日本政府相關人士表示，已經越過感染高峰的中國與韓國，以及確診病例原本就不多的越南等國，為了活絡經濟，傳來希望能取消入境禁令措施的聲音。

在降低感染風險的層面上，似乎可以參考的是中韓的對應措施。兩國已經開始進行相關措施，旅客只要持有證明是非感染者的「陰性證明書」，並且再次接受PCR檢測後確認為陰性，即可獲准入境。在互惠主義的前提之下，政府相關人士也認為：「若在抗體檢測和PCR核酸檢測之下證明為陰性者，可以前往中國等等國家。」

但日本外務省的幹部仍難掩心中擔憂，「解除封城禁令後，無論在哪個地區，確診病例數目都會再次升高」。當下似乎必須徹底檢視國內外的感染狀況，在摸索之中加強對應措施。

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