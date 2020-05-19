緊急狀態解除後 日本各地開始分散上學

Newsfrom Japan

5月18日，日本政府解除了39個縣的緊急狀態，許多地區開始以分散上學的方式，朝全面重新開放學校活動的方向邁進。以避免學童群聚和縮短上課時間等方式，摸索著如何進行新型冠狀病毒的防疫措施，展開今年的新學期。

山形市内的中小學一同展開了授課活動。市立第一小學校從早上7點半左右，戴著口罩的學童來到學校，距離上次來到學校已經相隔約2個半月，可以看見有些人笑著和朋友聊天的景象。小學2年級的男孩（7歲）展露出開朗的神情，他說：「雖然有點擔心會不會感染（新型冠狀病毒），但是很期待可以見到大家。」

不過本週定位為「適應週」，最初3天的上課時間，只到上午的第3堂課（11:25為止）。後面2天只提供麵包和牛奶等簡單的營養午餐，預計下週開始才會恢復正常上課。該市教育委員會的負責人員表示：「首先要調整好被打亂的生活節奏。營養午餐配膳規定，因應感染對策而有所改變，尚需要時間習慣，目前只能一步一步來。」



解除緊急狀態後，相隔約2個半月，山形市立第一小學校的學童終於可以再次上學＝5月18日上午，山形市



縣立富山中部高校的學生上學景象＝5月18日上午，富山市

[Copyright The Jiji Press, Ltd.]