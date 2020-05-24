新冠疫情／日本與90年代相比保健所數量減半，「無法應對全球大流行」

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受到新冠疫情擴大影響，負責協調PCR檢驗的保健所，作業負擔相當沉重。現在的保健所數量與1990年代相比幾乎減半，應對傳染症的專業保健師也有減少趨勢。有識之士指出：「現在的體制無法應對全球大流行（pandemic）。」

埼玉市一名女性上班族（31歲）在4月中旬持續發燒了1星期。該女性素有哮喘疾病，經就醫後醫生諮詢了保健所，保健所卻拒絕讓她進行PCR檢驗。女性與高齡祖母同居，故只能關在自己房間裡生活。雖然現在已經退燒，卻仍不知道自己感染的是否為新冠病毒。

位於東京的全國保健所長會會長內田勝彥說明：「目前的檢驗體制無法應對所有諮詢患者，保健所必須進行協調，這是頗特殊的狀況。」厚生勞動省日前已將「連續4天發燒至37.5度」這項條件從就醫標準中刪除，今後保健所內的諮詢中心接到的諮詢件數可能會增加。

94年《地域保健法》制定之後，全國保健所紛紛進行整合，如母子保健這般與居民較貼身相關的服務由市町村公所進行，保健所則負責更為廣域的專門性業務，保健所數量也從該年的847間，一路縮減至2020年的469間，減少超過4成。這段期間內，任職市町村的保健師增加了約2倍，任職保健所的保健師則一直維持在7000～8000人左右。

人口約83萬的大阪府堺市，負責應對傳染症的保健所保健師僅8人。經諮詢中心判定為緊急性高的電話，無論深夜或凌晨都會轉接過來。負責人員表示：「從2月下旬開始，我連睡覺時也不敢放開手機。國家制度的改變導致我們業務大增。」

對於保健所的整合，濱松醫大教授尾島俊之（公共衛生學專業）分析：「保健所整合使得保健所能以更寬闊視野進行工作，但另一方面，應對傳染症的專業職員減少，導致對患者的應對能力降低。」他也表示：「保健所雖會設想全球大流行進行演練，但在體制方面仍不充分。」



正在應對新冠疫情的保健所職員（8日，大阪府枚方市）

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