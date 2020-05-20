東京19日5人確診 連續5天確診降至20人以下

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日本東京都在19日發表新的確診新型冠狀病毒為5人，這也是3月下旬以來最少，也跟5月17日的數字一同，同時也是連續5天降至20人以下。

政府在21日判斷是否以「最近一週內的新確診者在10萬人中出現0.5人以下」作為判斷標準。東京都的人口約為1400萬人，最近一週的14日至20日場合，單單是19日確診比例為73人中超過0.5人，如果放長到15日至21日間則是約為43人中約為0.3人。

其他的特定警戒都道府縣中、埼玉縣、千葉縣、京都府、兵庫縣等沒有出現新的感染者。埼玉出現零確診者是3月16日以來的首次、京都則是連5日零確診、兵庫則是連3日零確診。這4個府縣都比「一週10萬人中0.5人」還要低許多。大阪府則是出現3人，確診比例約是10萬人中0.1人。

另一方面，北海道則是3人、神奈川縣為8人確診，還是超過一週0.5人的確診標準。

19日的日本全國確診為27人。東京都、大阪府等新的死亡人數則確認增加5人。

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