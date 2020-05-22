大阪府大幅縮小要求歇業範圍　環球影城、飲食店可營業

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日本政府於21日解除多地緊急事態宣言後，大阪府政府隨即決定，除曾發生過新冠病毒群聚感染的設施外，歇業要求將大幅度解除。位於大阪市的日本環球影城（USJ）等主題樂園可開始營業，飲食店的營業時間限制也會撤除。但對於大規模活動，以及不迫切需要的休閒活動，府方仍要求繼續自肅。京都府與兵庫縣也採取幾乎相同的措施。

大阪府政府將於23日0時解除歇業要求，下月1日開始府立學校也將階段性復課，15日後包括社團與學校活動在內，將恢復正常運作。

大阪府對策總部會議上，知事吉村洋文強調：「希望能做好調度，在確診患者出現時能及時壓制疫情」。對於不特定多數民眾聚集的各類設施，吉村也要求活用「大阪新冠病毒追蹤系統」，若設施內出現確診患者，便可向該設施其他使用者發出通知信件。

室外人數超過200人、室內人數超過100人的大型活動將繼續要求自肅，健身房、小型演唱會會場（live house）、夜店等曾發生群聚感染的設施，也將持續發出歇業要求。大阪府政府將根據各業界的預防感染準則，於29日再次判斷是否可以解禁。



大阪知事吉村洋文在大阪府新型冠狀病毒對策總部會議上發言（21日午後，大阪府廳）

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