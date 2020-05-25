線上教學有效？ 教師備課到深夜 學生認「上課品質低落」

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受到新型冠狀病毒（武漢肺炎）影響，大學展開線上課程，大學教師被迫改變原本面對面的授課方式。有老師覺得活用線上授課的相互交流特性，可以獲得新型態的授課感受；但也有老師吐露心聲，認為「1節課要花10個小時準備，實在過於勞累」。

新瀉縣立大學的石井玲子教授（鋼琴・音樂教育），讓大約40個人修課的合唱課程打散為4～5人1組，使用視訊會議軟體進行指導。石井教授還收到來自學生的電子郵件，詢問課程內容相關問題，讓她感受到「比起平常上課的時候，更能暸解每個學生的興趣和關心之處何在」。

不過石井教授也坦言，由於在自己家中還要照顧3個小孩，授課的準備工作「也曾經做到半夜3點，家人都已熟睡」。

某位住在名古屋市千種區的男性（35）在多個大學擔任兼任講師，1週8節課全部改為線上授課。他說：「無法觀察學生的反應，在授課中適時參雜一些趣事雜談的話，就會變成缺乏趣味的無聊課程」，因此他投注許多心力，例如將拍攝1節課份量的影片剪成3集等等方法，盡量讓課程生動有趣。

影片的拍攝和編輯等工作，有時候就要花7～10個小時準備，但1節課的鐘點費僅有1萬日幣左右。該位男性吐露心聲說：「面對面上課的話，只需要準備2個小時，報酬沒有增加，增加的只有工作時間而已。」

目前就讀於明治大學2年級的某位女性學生（20）則窮於應付線上課程的作業。除了報告之外，還要書寫上課心得等等作業，覺得「寫作業的時候實在不知道意義何在。上課品質明顯下降」。

而就讀於千葉縣佐倉市某大學的4年級男性學生（21）則說：「有老師僅在線上發布課程資料，完全不講課，課程中學習量明顯下降，卻還要支付像以往一樣的學費，這樣太奇怪了。」



正在準備線上授課的新瀉縣立大學石井玲子教授（下方照片）。學生隨著石井教授（上方照片中央者）的伴奏唱歌（照片同樣由石井教授提供）（照片的部分經過影像處理）

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