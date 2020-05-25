病毒高峰已過 日本25日全面解除5都道縣緊急事態

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日本政府在24日，確認東京、神奈川、埼玉、千葉等首都圈1都3縣與北海道持續中的新型冠狀病毒緊急事態宣言，將會不等到月底，在25日全面解除。24日政府對策本部做出決定。首相安倍晉三將會在記者會中呼籲防止感染擴散與社會經濟活動等兩樣要分頭進行。

首相在24日，在首相官邸與厚生勞動大臣加藤勝信及經濟再生大臣西村康稔會面後，檢討5都道縣的確診狀況並做出對應。西村康稔並在隨後的記者會中表示「有關5都道縣的緊急事態宣言解除，將在25日的基本對策方針諮詢委員會中審議」。

加藤勝信並在24日的NHK節目中表示「感染狀況有了顯著改善。按照這樣的狀況下去，25日也可以做出最後的判斷」。專家會議的座談會長、國立感染症研究所長脇田隆字跟記者團說明，神奈川縣雖然尚未達到「最近一週內每10萬人中新確診者到0.5人以下」的解除標準，但仍因「綜合性的判斷」來決定可以解除。



預計全面解除緊急事態的東京都。位於澀谷著名十字交叉路口的年輕人明顯地變多（5月24日午後）



預計全面解除緊急事態的東京都。澀谷中央大街上出現不少交錯的年輕人（5月24日午後）



預計全面解除緊急事態的神奈川縣。雖然仍掛著請盡量不要到海岸邊遊玩的牌子，但已經有不少人前來遊玩。（5月24日午後）

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