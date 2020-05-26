日本全面解除緊急狀態 未來如何邁向新日常？

Newsfrom Japan

5月25日，日本政府在首相官邸召開新型冠狀病毒感染症對策本部會議，在原本預定為5月底的期限之前，宣布解除目前東京、神奈川、埼玉、千葉、北海道這5個都道縣仍持續之中的緊急狀態。日本首相安倍晉三在記者會上表示：「我們將朝向下一個階段踏出強而有力的一步。目標設定在創造嶄新的日常生活」，並向國民呼籲協助施行感染防疫措施，同時階段性地重拾原本的社會經濟活動。

全面解除緊急狀態已經時隔1個半月。對於解除的理由，日本首相說明：「以世界標準來看都極為嚴格的水準制定出的解除條件，我判斷已經達成，所以宣布解除。」此外，「僅1個半月疫情就可以緩和下來，這顯示出日本防疫模式的強而有力」，並向國民儘量避免外出等響應防疫政策的行為，表達感謝之意。

日本首相也談到將在下個月開幕的日本職棒，不開放球迷入場觀賽，他指出：「今後必須控制感染風險，同時思考應該如何實行防疫措施也是相當重要」。首相安倍雖說「最壞的打算是可能宣布第2次的緊急狀態」，但強調「已經看見希望，疫情的出口已在視野之中。」

首相安倍也表明，使用智慧型手機App通知使用者有可能與感染者產生密切接觸，基本上將以6月中旬為目標啓動服務，呼籲國民善加利用。

其後，首相安倍便在對策本部宣布解除緊急狀態，而基本對應方針也隨之改訂。對應方針裡明確記載，5月底過後，大約每3週確認1次感染狀況，同時將階段性地鬆綁減少外出、避免舉辦活動、暫停營業等等要求。

決定解除之前，日本政府首先針對解除方針，諮詢感染症學者和經濟學者組成的基本性對應方針等諮問委員會，並獲得了正面回應。不過由於東京在5月24日新增14名確診病例，而神奈川和北海道最近1週內每10萬人中的感染者皆未低於0.5人的標準，諮詢委員會的會長尾身茂，在諮詢會議上要求政府必須多加注意疫情趨勢。

接著，經濟再生大臣西村康稔事先向參眾兩院的議員營運委員會報告解除緊急狀態的決定，若見到疫情再度升高的徵兆，表示將以比首次更加具有彈性的方式，再次宣布緊急狀態。



夜晚的東京歌舞伎町街道上，正播放著宣布解除緊急狀態的新聞＝5月25日下午，東京都新宿區



宣布全面解除緊急狀態之前，日本首相安倍晉三（右）召開記者會，左方是基本性對應方針等諮問委員會的會長尾身茂＝5月25日下午，首相官邸

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