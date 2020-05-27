京阿尼放火事件 了解嫌犯動機的10個月後再逮捕

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京都動畫公司（京阿尼）的縱火殺人事件主嫌青葉真司（４２，埼玉縣見沼區），因為全身嚴重灼傷，目前一個人都還無法主動進食。京都府警率先提出逮捕，並在拘留處配置專屬照護人，實為罕見的案例。搜查的焦點也在於要了解其背後的動機。

根據搜查相關人士說明，青葉主嫌在接受人工皮膚移植手術後，已經恢復到沒有生命危險的狀態。目前他仍在京都市內的醫院「一般人無法自由出入的場所」（搜查相關人士）接受治療與復健。

只是，他目前仍無法久坐、也無法自己一人如廁。京都府警幹部說「他要回到可以正常生活的日子恐怕還要好幾年」。

另一方面，搜查當局擔心，如果青葉主嫌一直長期住院，不免會遭受到京阿尼狂熱粉絲給襲擊。對於事件的記憶或認知會生變「供述出現變質的危險性很高」（其他搜查相關人士），因此才決定趕緊先逮捕。

為了要做好調查，警方先與醫師討論，配好臨床照護的床與照護人士。警方在從一旁整備好可以盡量達到問口供標準的環境，在這樣罕見的對應下對他做出逮捕。

其中最大的焦點，莫過於青葉主嫌在縱火後，曾經對前來逮捕的警官說「我的小說被偷了所以我才縱火的」。他本人過去曾有多次向京阿尼投稿，搜查相關幹部對此訝異：「要做到大量殺人如果沒有很充分的理由，基本上不會實行。沒有其他更濃厚的意圖嗎？」

青葉主嫌在犯案前，曾前往京都週邊的土地勘查，對於犯案怎麼計畫，怎麼準備等等都還是無法釐清。犯案時甚至都沒有持有手機或是地圖等，他是怎麼樣抵達犯案現場，這些路徑目前都還不了解。

京都府警目前將綜合醫生的意見後，考量嫌犯的身體情況下慎重進行調查。未來也預估會對主嫌進行精神鑑定，判斷他是否有行為能力與責任。搜查幹部堅定表示「我們的使命是安全的前提下進行刑事手續，一定會切實調查後留給法律公平審判」。



涉及京都動畫公司第1棚縱火事件的主嫌青葉真司（2019年7月16日，京都府宇治市的監視器畫面）

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