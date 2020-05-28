木村花輕生後 實境劇「雙層公寓」決定停播

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日本富士電視台在5月27日宣布，將停播週一深夜播送的綜藝節目「雙層公寓」。受到女摔角選手木村花過世的影響，該公司公關部表示「節目這樣播下去是不適合的」。

「雙層公寓」是一齣紀錄6位男女在分租房屋內共同生活的實境劇。由網路串流影片大企業Netfilx向世界播送，在日本國內外都有高人氣。

但是，從去年9月開始成為固定班底的木村花在23日於東京都內過世。她的租屋處中並找到了類似遺書的物品，日本警視廳認定這是一起輕生案件。富士電視台與Netfilx也在當天過後停止一系列的節目播送與網路重播。

日本總務大臣高市早苗表示，木村花在網路上遭受到誹謗、中傷是個問題，將檢討是否能有對於網路匿名攻擊者有更加容易識別的方案。

富士電視台則是在官方網站上對於木村花及其家族表達沉痛哀悼，並指出「當下我們會沉痛地接受，往後也會真誠地對待有關事務」。

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