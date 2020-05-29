香港強硬導入國家安全法 日本政府表示深切憂慮

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日本官房長官菅義偉在28日的例行記者會上，對於中國的全國人民代表大會上在香港導入國家安全法上表示「在國際社會及香港市民的強烈懷疑下決議的方案，我們感到深切憂慮」。日本政府內對於中國的反應，也對今年秋天可能來訪的國家主席習近平，能否真的以國賓身分來日本等，或許會出現影響。

日本外務事務次官秋葉剛男也在同一天召見中國駐日大使孔鉉佑，傳達日本的擔憂外，也希望中方能有適當地回應。孔鉉佑大使則說明「該法案是基於中國的國家安全相關事務」。

菅義偉在記者會中表示「一國兩制下，（香港）是否能維持自由體制，保持民主、安定的發展是相當重要的」，強調今後也會注意中國的後續動作。除了表示在新型冠狀病毒上的對應與幫助應該持續外「該主張的事物還是要切實主張」。

有關習近平訪日相關，菅義偉則僅表示「我們會視整體狀況，持續釐清日中雙方的意見」後不再多述。

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