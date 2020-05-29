安倍回國也要隔離？ 預料將前往G7高峰會

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美國總統川普希望在美國國內召開七大工業國高峰會議（G7），日本首相安倍晉三也朝著出席的方向慢慢前進。不過，受到新型冠狀病毒的大流行，美國已經出現超過10萬名死者，成為世界最多。回國後的首相恐怕也必須面臨「自主隔離」的情形，日本政府相關人士對此感到相對頭疼。

今年G7高峰會是由美國主辦，目前預計在6月下旬招待各國元首到白宮內進行會議。安倍首相先前在25日的記者會中就表示「如果許多條件都允許的話，我個人是想參加」。

美國目前因為防止感染的關係，對外國人設置入境管制，不過高峰會的各國首腦及團隊預料會有例外待遇。不過，為了強化國境的防護，回國後的首相與隨行人士也必須跟一般國民一樣要在家中隔離14天的可能性相當高。

有政府高官表示，「如果舉辦的話首相會過去吧，問題是回國之後該怎麼做。不能只替首相一人做出特別的對待」。首相預計會在首相官邸旁的公邸中遠距上班，但還是要與餒格人士釐清相關意見，也不能免除萬一碰到緊急狀況的危險。

日本官房長官菅義偉在28日記者會中，對於首相出席G7高峰會與否表示「評估中」，便不多表示意見。

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