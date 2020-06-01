北九州小學爆發集團感染 東京相隔6天再現一位數確診

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日本在5月31日確認再有36人確診新型冠狀病毒（武漢肺炎）。北九州市則是持續感染擴大後再有12人確診，其中有4人是小學學童，先前也有1位學童在28日確診，因此北九州市官方研判有群聚感染的現象。北九州市立的兩所中學校2位學生也出現確診情形。

死者部分則是東京都、神奈川縣、北九州等共出現3人，累計死亡者總共來到911人。

根據北九州市的說法，該5人是市立守恒小學（小倉南區）的學童，都是10歲出頭並在同班級，該市原先在5月25日先恢復上學。另一個已發生群聚感染的北九州綜合醫院（小倉北區）的醫療人員等3人，目前跟該醫院相關聯的共有26人確診，北九州市已經連續9天出現確診，累計已達97人。

另一方面，東京則是出現5人感染。東京都的新確診者在5月25日、相隔6天後再變成一位數。

根據東京都說法，當出現感染再度擴大的徵兆時會發布「東京警戒」，其中三個指標已經有兩個指標達標。其中一個指標「最近一週內新確診者」（原則是不超過20人），在31日的時間點是12.1人雖然通過，但是感染途徑不明（原則50%）是52.9%、一週確診者增加比率（原則是1）是1.70，其他兩項都是較高。如果這樣的狀況持續下去的話，考慮醫療體制的危險，仍然會有發布警戒的危機。

東京都在6月1日時開放購物中心、電影院等廣泛業務的營業。相關責任人士表示「希望持續保持三密原則，徹底實施防止感染對策」。

國內的其他數字，北海道則是有6人、神奈川則是6人、千葉縣2人、大阪府1人。此外，後生勞動省也表示，從國外來到日本共有4人在機場檢疫時被確診，其中一人是日本人、三人是外國人，都是在30日時抵達成田機場。

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