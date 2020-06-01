日本反霸凌法上路！ 6月1日起各大企業有義務遵守

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日本在6月1日正式對大企業實施改正勞動施策綜合推進法，內含企業有義務加入防止霸凌的條款。該法對於霸凌明確定義「絕對不許發生」。對於事業體，除了明文對何種行為禁止及處罰的方針須讓從業員明瞭外，對於輔導體制的建立與發生問題後的適切對應都有要求。

該法案的指南對於霸凌也舉例，暴行等身體攻擊、大聲地威壓斥責、人格否定的言行等精神上的攻擊，或是刻意忽視來切斷人際關係等等。對於個從業人員等周遭啟發上詳列10義務項目作為防止措施。

假使企業對於對應上怠惰，目前沒有相關罰責。不過，會被政府列為行政指導對象，也會視情況公布公司名字。中小企業則是於2022年4月開始適用此條例。

受到相關法案修訂，包括日本奧林巴斯公司就在就業守則上添加嚴格禁止霸凌。日本索尼也變更相關就業規則。日本Seven & i Holdings公司則是因為新型冠狀病毒影響人力集合不易，將透過網路方式全體社員再度研習後實施。

先前因為遭受上司的言語霸凌而發生新社員輕生問題的三菱電機則表示，在1月時就加強有關防止霸凌的強化教育，還有規劃一系列改善職場風氣的改革草案。該公司強調「本公司會致力於改革成絕不允許霸凌的職場環境」。

日本勞動組合總聯合會綜合政策推進局總合局長井上久美枝表示，會對企業要求「全力對於霸凌防止義務上所有項目都要配合」。對於從事就職活動的學生與自由工作者等公司體制以外的人也會要求相關公司配合，全力防止霸凌行為發生。

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