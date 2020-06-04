日本職棒巨人坂本勇人、大城卓三2選手陽性確診

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日本職棒讀賣巨人軍在3日宣布内野手坂本勇人（３１）與捕手大城卓三（２７）出現新型冠狀病毒（武漢肺炎）症狀，經過PCR檢查後確定為陽性反應。這也是3月阪神虎投手藤浪晉太郎等3位選手確診以來，再有職棒球員出現新型冠狀病毒感染。該日原先預定在東京巨蛋舉行的西武練習賽也突然喊停。

根據球團說法，巨人在５月２９至３１日間依據希望被檢驗的對象實施新型冠狀病毒抗體檢查。218人中，坂本、大城與球團2職員紛紛出現抗體反應，6月2日再度PCR檢查，3日上午確定2位選手感染新型冠狀病毒。

日本職棒當初受到新型冠狀病毒影響，3月20日的開後延後，將日期延到本月19日開幕。2日時才開始全新的練習賽，有可能會影響到將來一系列的賽程安排。

體育界感染新型冠狀病毒，3月時足球J聯盟曾有神戶勝利船的選手酒井高德感染，本月2日J1名古屋鯨魚的金崎夢生也出現陽性反應。大相撲5月時更出現三段力士勝武士感染新型冠狀病毒，入院後仍因多重器官衰竭而不幸過世。



巨人隊的坂本勇人選手



巨人隊的大城卓三選手

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