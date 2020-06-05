十字弓射殺全家 日本大學生冷血「早就想殺」

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6月4日上午10點15分左右，日本兵庫縣寶塚市安倉西的居民突然通報119警察專線，表示「有女性的耳朵附近被像是箭的物品射中」。當地縣警局隨後趕到，發現住在附近的4人被十字弓給襲擊，住在家的2位1男1女與鄰近的女性隨後死亡，另一位女性則受到重傷後被送至醫院急救。

兵庫縣警表示，兇嫌自稱是住在家裡的大學生野津英滉（23歲），在受傷的女性住家內冷血放箭，現場被依殺人未遂現行犯逮捕。他並承認犯行後表示「我是用十字弓射殺的沒錯。我本來就想殺了全家」。

死亡的分別是兇嫌的祖母野津好美女士（75歲）、母親Mayumi女士（47歲）、弟弟英志（22歲）。野津英滉的４９歲阿姨則受重傷。

兵庫縣警先以6月4日上午10點15分左右，以十字弓朝阿姨的頸部射擊為由拘留。隨後官方也設置調查本部，將擴大到殺人的範圍後詳細調查其動機。

根據兵庫縣警察調查，好美女士與Mayumi女士是倒臥在住家一樓，頭頸部各受到一隻十字弓的箭射擊。英志則是頭部遭到2隻箭貫穿後倒臥在浴室，死亡已經超過7小時。阿姨的左頸部被箭射中，現場也發現到疑似作案用的十字弓。

兇嫌野津英滉與好美女士、英志一起同住，母親Mayumi女士則是住在近郊。阿姨先是到附近的住家求救後，該住家居民才立即119通報警方。案發現場則是距離JR福知山線寶塚站約3公里左右的住宅區。



殺害女性2人、男性1人的現場附近照片（6月4日午後、兵庫縣寶塚市）

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