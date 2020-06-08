睽違三個月 大阪環球影城限定人數重新開幕

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受到新型冠狀病毒影響，從2月底開始臨時停業的日本大阪環球影城(USJ)，在8日相隔三個月後重新開幕。目前在14日前，只要是住在大阪府內的居民，持有一年通行證者，都可在網路上事先預約抽選。但考量防止感染擴大，與園內吉祥物的碰觸等還是原則上禁止。

一位在停業前號稱每週來三次的21歲大阪市某飯店從業人員表示「終於等到重開放了，相當高興。官方對於防止感染擴大上都有做好保護，很安心」。帶著一家三口來玩，住在大阪府茨木市的31歲男性公司社員則表示「重新開幕當然是很高興，但可惜1歲的孩子沒辦法跟吉祥物玩，很可惜」。

15日起只要是大阪居民，沒有一年通行證也可以網路申請，之後會再慢慢擴大。除了要求戴上口罩外，測量體溫只要過37.5以上的話也禁止進入。

大型電動機器的排隊順序，也必須要保持距離，徹底防止感染發生。USJ估計，首日的入場人數應該會是過往的2成以下。



限制入場人數下，帶著孩子進入重新營業的大阪環球影城(USJ)的家長。(8日早上，大阪市此花區)



限制入場人數下，帶著孩子進入重新營業的大阪環球影城(USJ)的家長。(8日早上，大阪市此花區)

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