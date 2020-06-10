解說美國抗議美國大使稱「侮辱」 日本NHK謝罪

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NHK在9日，正式因為國際新聞節目「這樣就了解！世界的當下」(暫譯)在節目中，在討論美國的種族歧視暴動解說時使用相關動畫影片時有欠周慮，在網站與推特上謝罪，並刪除了相關動畫影片。駐日本美國大使楊格並在推特上推文表示「這是侮辱且無神經」，表達憤怒。

問題的點在，7日NHK投稿在推特上的1分20秒的CG動畫中，在燃燒的車輛或是過於激烈的動作解說上等採用筋骨壯碩的黑人男性與其他黑人當作背景，並強調黑人與白人間的貧富差距。但是，造成抗議事件的黑人男性當時被白人警察官強壓後死亡等事發原因，動畫並沒有說明，許多批評紛紛來到，「助長歧視」、「沒有正確表述問題的事實狀態」。

根據NHK說明，在節目26分鐘左右時，有就黑人死亡事件引發抗議等說明，並解釋川普政權的應對與美國社會的分裂現狀等。當時CG動畫是其說明的一部分，但是推特上只有該CG動畫，並無前面說明。

NHK並在推特上說明「我們有欠周慮、造成大家的不高興我們深感抱歉」，表達謝罪之意。

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