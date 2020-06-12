停業要求19日全面解除 「東京警示」提升至第三階段

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東京都在11日召開新型冠狀病毒對策本部會議，宣布將解除東京特有的感染擴大信號「東京警戒」。此外，日前對於各家店面所提出的三階段緩和路線圖，也確認12日凌晨12點時正式轉移到第三階段。有接待性質的飲食店與LIVE HOUSE等從19日開始認可營業，至此全體的停業要求將全面解除。

東京都知事小池百合子在會議中表示，「經濟社會活動將迎來全面新的局面，除了感染防止對策的持續推廣之外，如何營造自己新的生活也是很必要的」。未來對於檢察體制的擴充與持續性的觀察防止感染擴大徵兆等，官方再強調了明確方針。

隨著東京警戒的解除，彩虹橋與都廳等再度從紅色變成了彩色的燈號。

第三階段包括柏青哥小鋼珠店、遊樂園、遊戲中心等遊戲設施外，未有接待性質的酒吧、小酒館、卡啦OK店、漫畫咖啡等等設施也將被認可開幕。飲食店的關店時間從晚上10點延到半夜12點，所有營業時間的要求在18日後將會正式結束。

感染風險很高的公關酒店與夜店等帶有接待性質的飲食店與LIVE HOUSE等，也會跟隨政日前政府公告的感染擴大防止指南來操作，在19日起全面重新開放。

東京都在11日，再度確認有22人確診新型冠狀病毒。平均一日的確診數相隔5天在超過20人，但是最近一週平均一天17.9人的規模，依舊是低於東京都的規定（２０人以下）。當天晚上所召開的專門家會議中，也確認病床與醫療體制提供上都十分足夠的前提下，正式決定轉移到第三階段。



在新型冠狀病毒對策本部會議上發言的東京都知事小池百合子（6月11日午後，東京都廳內）



隨著「東京警戒」解除下，地標彩虹橋也再度亮起彩虹顏色的燈號（6月11日夜晚，東京都港區）

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