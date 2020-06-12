火災後的首里城 世界遺產的正殿地底首次公開

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去年10月因為火災而燒毀絕大多數主要設施的世界遺產首里城（那覇市），其內部遺構在12起正式跟一般大眾公開。這也是在火災後，燒毀的正殿跟週邊的付費參觀區域首次公開。

公開的正殿遺構中，可以看見從琉球王國時代開始，不斷翻修更新的地下石造堆積。為了保存，官方將其覆蓋上玻璃，讓媒體可以方便拍攝。

内閣府沖繩総合事務局在當初預估，可以在火災後的半年的5月大型連休時跟一般大眾公開，不過受到新型冠狀病毒（武漢肺炎）的影響，進度遲遲受到影響。

去年的火災，包括正殿在內總共有8間的全部燒毀。建築物目前都預定依序復原，未來希望一邊翻修新的正殿外，也開放給來參觀人的看看遺構。

從出生開始就看著首里城長大的那霸市民城間進（79）說，「當時從自家內親眼看到首里城燒毀崩落真的是宛如噩夢一樣。希望在我有生之年可以再好好看一次」

為了要拍攝首里城，2年前特別從橫濱移居到沖繩縣豐見城市的椎林隆夫（82）則說「燒毀的時候真的有很大的喪失感，重建的步調正常真的是太好了」。



燒毀後首次跟一般媒體與大眾公開的首里城正殿遺跡（6月12日上午，那霸市）



公開的首里城正殿地下遺構（6月12日上午，那霸市）

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