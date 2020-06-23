沖繩登陸戰75週年 慰靈祭上的追悼與和平誓約

Newsfrom Japan

沖繩在6月23日，舉辦慰靈之日活動，追悼太平洋戰爭末期的地上戰犧牲者。當時在沖繩戰中最後激戰的現址，位於糸満市摩文仁的平和祈念公園內，縣當局舉辦「沖繩全戰歿者追悼式」，對未來的和平發出新的誓約。

今年雖是戰後75年，但受到新型冠狀病毒感染對策，典禮比過往的5000多人規模還要縮減，變為161人參加。參加者為了防止傳染都取間隔保持社交距離，正午時分起替罹難者合十致意，約一分鐘時間進行默哀。

追悼儀式中，沖繩縣知事玉城丹尼宣讀平和宣言。表示不會讓戰爭記憶就此風化，要將沖繩登陸戰的慘痛教訓傳給下個世代，讓沖繩希望和平的「沖繩之心」可以跟全世界一起分享，玉城丹尼表示「集結人類的智慧、廢除核子武器、放棄戰爭行為，確立永久的和平是一定要做的」。

玉城也在當中提及美軍普天間基地遷移到名護市邊野古的問題，他說「為了將自然豐饒的海與森林留給下一代，現在我們活著的世代都有重要的責任」。

日本首相安倍晉三則因為政府方針，考量感染擴大的風險，這次沒有參加慰靈祭，而是用影片致意。對於沖繩現今仍是美軍基地大幅集中的狀態下「當然是無法全部認同。為了減低基地負擔，我們將來會朝著一個一個確實結果為目標來努力」。

而在戰爭中被核彈轟炸的廣島與長崎兩市長也用影片演出致詞，表示願意跟沖繩一同打造世界和平根底。縣立首里高中的三年級生高良朱香音（１７），則朗讀自己寫的「和平之詩」。對於仍倖存至今的戰爭體驗者表達感謝之意外，也再度宣示和平的決心。

沖繩戰是在1945年4月，當時美軍由沖繩本島中部登陸。許多的沖繩居民都被捲入戰鬥中，軍民合計約20萬人以上犧牲，也是日本國內最大的登陸作戰。

至今刻有犧牲者名單，位於平和祈念公園內的「和平之礎」紀念碑，今年再度追加30人名單，目前總計有24萬1593人被刻在碑上。



在沖繩全戰歿者追悼儀式中宣讀和平宣言的沖繩縣知事玉城丹尼（6月23日午後，系滿市內的平和祈念公園）



在沖繩全戰歿者追悼儀式中隔著間隔默哀的參加人士（6月23日午後，系滿市內的平和祈念公園）

[Copyright The Jiji Press, Ltd.]